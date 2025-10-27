Mueren dos hermanos en un ataque israelí contra un aserradero en el Líbano

(Actualiza con la versión del Ejército israelí)

Beirut/ Jerusalén, 27 oct (EFE).- Dos hermanos murieron este lunes en un bombardeo israelí contra un aserradero en la aldea de Al Bayad, en el sur del Líbano, en medio de una intensificación de los ataques contra el territorio libanés tras el reciente alto el fuego en la Franja de Gaza.

«Un bombardeo del enemigo israelí en Al Bayad, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de dos hermanos», informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) explicó que la acción tuvo como objetivo un aserradero ubicado a las afueras de la localidad.

El Ejército israelí confirmó, más de una hora después en un comunicado castrense, que una de las víctimas del ataque era un miembro de la fuerza de élite Radwan al que identificó como Husein Ibrahim Suleiman, y añadió que otro miliciano de Hizbulá, Hasan Ibrahim Suleiman, también había sido eliminado.

Israel ha continuado atacando el Líbano pese al cese de hostilidades acordado entre ambos países en noviembre de 2024, bombardeos que se han intensificado recientemente contra presuntos miembros e instalaciones del grupo chií libanés Hizbulá.

Con el fallecimiento de los dos hermanos en Al Bayad, el número de muertos por ataques israelíes desde el pasado jueves ascendió a 14, mientras que también ha aumentado la frecuencia de las oleadas de envergadura contra diversos objetivos simultáneos tanto en el sur como en el este del Líbano. EFE

