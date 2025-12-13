Mueren dos militares y un intérprete de EE.UU. en «emboscada del Estado Islámico» en Siria

1 minuto

(Actualiza con más información)

Nueva York, 13 dic (EFE).- Dos militares y un intérprete civil estadounidenses murieron este sábado en una «emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico en Siria», según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

El CENTCOM informó de que otros tres militares resultaron heridos y que el atacante fue abatido.

Según detalló en sus redes Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.

«Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS (Estado Islámico) en curso en la región», escribió en X.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, lamentó la pérdida de los tres estadounidenses, a los que calificó de «tres grandes patriotas», y pidió rezar por ellos y por los tres heridos.

«Tomaremos represalias», dijo preguntado por la prensa.

Según declaro, habló con el líder sirio, Ahmed Al-Sharaa, y este le dijo que está «devastado».

Ante la noticia, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, escribió en su cuenta de X: «Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad».

EFE

syr-ecs/rf