Mueren dos paramédicos en un ataque israelí contra una ambulancia en el Líbano

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Beirut, 3 jun (EFE).- Al menos dos técnicos de emergencias sanitarias murieron este miércoles en un bombardeo israelí contra la ambulancia en la que se encontraban en la localidad de Shehour, en el sur del Líbano, lo que eleva a 130 el número de trabajadores del sector asesinados en el país en tres meses de conflicto.

«El enemigo israelí atacó de forma directa una ambulancia perteneciente a la Asociación de Exploradores del Mensaje Islámico. Esto causó la muerte de dos paramédicos y dejó a un tercero con heridas altamente graves, que requirieron su traslado inmediato a quirófano», informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo hasta este martes, 128 trabajadores sanitarios perdieron la vida en ataques israelíes contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias, acciones que han continuado pese al alto el fuego técnico en vigor entre ambos países.

Con el fallecimiento de los técnicos de la Asociación de Exploradores del Mensaje Islámico, el número de víctimas mortales del sector alcanza ya al menos 130.

«Este planteamiento inhumano y bárbaro adoptado por el enemigo israelí es una mancha para la humanidad, reflejando una total indiferencia por la ley humanitaria internacional, que ordena de forma explícita la protección de los trabajadores sanitarios», denunció el centro en su nota.

Este mismo lunes, ataques israelíes contra las inmediaciones del Hospital Jabal Amel de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, causaron cuatro muertos y 127 heridos, entre ellos 39 trabajadores del centro hospitalario, que también registró importantes daños materiales. EFE

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