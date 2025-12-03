Mueren dos personas en un tiroteo durante un intento de robo en el norte de Bogotá

1 minuto

Bogotá, 2 dic (EFE).- Dos personas murieron este martes en un tiroteo a plena luz del día en el norte de Bogotá, entre ellas un joven de 29 años al que dos individuos intentaron robarle el teléfono y uno de los asaltantes, según fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 hora local (18:30 GMT) en la Avenida 19 con la Calle 108 de la capital colombiana, cuando dos hombres que se desplazaban en motocicleta intentaron hurtar al joven, que era estudiante.

«Lamentablemente, al momento (la víctima del robo) opone resistencia y esos delincuentes de forma desafortunada le dispararon en dos ocasiones y la persona quedó tendida en la vía», declaró a los medios locales el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho.

Después, cuando los dos asaltantes intentaban huir, agentes de la Policía abatieron a uno y capturaron al otro. También incautaron la motocicleta y un revólver calibre 32 con seis cartuchos.

El capturado, según precisó Cristancho, tiene 16 años, mientras que el otro, que fue neutralizado, tendría entre 25 y 30 años.

Ambos ya se habían enfrentado a la Policía en otro incidente con disparos ocurrido en la misma zona de la ciudad el pasado 10 de noviembre. EFE

csr/nvm