Mueren dos personas en una región rusa fronteriza con Ucrania por ataque de drones de Kiev

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Moscú, 27 may (EFE).- Dos personas murieron este miércoles en un ataque de drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

«Dos personas, un hombre y una mujer, fallecieron», informaron, citados por TASS, las autoridades de la región rusa, donde fue destituido recientemente el gobernador, Viacheslav Gladkov, quien había adquirido popularidad entre los locales.

Las autoridades comunicaron que el ataque se produjo en la aldea de Nóvaya Tavolzhanka, cuando un dron impactó contra un automóvil.

Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 140 drones ucranianos durante la pasada noche sobre siete regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además de los mares Negro y Azov.

En ese mismo ataque, las fuerzas ucranianos volvieron a atacar la terminal portuaria de la ciudad de Tuapsé, a orillas del mar Negro, provocando un incendio en una refinería. EFE

mos/psh