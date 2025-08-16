The Swiss voice in the world since 1935

Mueren dos personas tras un ataque con dron ucraniano sobre la región rusa de Kursk

Moscú, 16 ago (EFE).- Un padre y su hijo murieron por el impacto de un dron contra su coche en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, denunció este sábado el gobernador regional, Alexandr Jinshtéin.

«Como resultado del ataque de un dron enemigo en el distrito de Rilski, murieron dos personas: un hombre de 52 años y su hijo de 13», cuando se desplazaban en su vehículo, anunció Jinshtéin en su canal de Telegram.

El gobernador aprovechó para urgir a todos los residentes de la región a mantenerse lejos de la frontera con Ucrania.

«¡Por favor, no regresen a la zona fronteriza! ¡Podría terminar en una tragedia!», añadió.

Durante la noche del viernes al sábado, coincidiendo con la cumbre en Alaska entre los líderes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, las defensas antiaéreas rusas derribaron 29 drones ucranianos, según el Ministerio de Defensa ruso.

La mayoría de drones fueron interceptados en las regiones de Rostov (10), Stavrópol (nueve) y Kursk (cuatro).

El parte castrense también afirmó que se han destruido 169 drones ucranianos en el transcurso de un día, junto con cinco bombas guiadas del sistema de lanzamiento HIMARS, de fabricación estadounidense. EFE

