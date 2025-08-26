The Swiss voice in the world since 1935

Mueren dos policías en un «horrible» tiroteo en el este de Australia

Dos policías murieron y otro resultó herido el martes durante un «horrible» tiroteo en una propiedad rural en el sur de Australia, informaron las autoridades, que advirtieron que el sospechoso se dio a la fuga.

La policía inició la búsqueda de un hombre que huyó después de la confrontación violenta en una propiedad remota en Porepunkah, una localidad entre Melbourne y Canberra.

«El sospechoso de este hecho horrible continúa en fuga», declaró a periodistas el comisario policial de Victoria, Mike Bush.

«Sabemos que la persona está fuertemente armada, sabemos que es peligrosa», agregó.

Precisó que en el ataque murió un detective de 59 años y un agente de 35 años.

«Se enfrentaron al atacante y fueron asesinados a sangre fría», afirmó Bush. Otro oficial resultó herido y fue sometido a una cirugía aunque sus lesiones no ponen su vida en peligro.

Bush indicó que 10 policías ingresaron a la propiedad rural en horas de la mañana para ejecutar una orden de búsqueda cuando estallaron los disparos.

El atacante «estaba fuertemente armado y pudo escapar entre los arbustos».

Al parecer el sospechoso escapó solo, dejando atrás a su esposa y dos hijos.

Las autoridades pidieron a la población de Porepunkah permanecer en casa hasta próximo aviso mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

«Nuestra prioridad es arrestarlo para asegurar que responda por sus acciones, pero también para darle seguridad a esta comunidad», sostuvo Bush.

