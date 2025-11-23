Mueren dos reclusos en una cárcel de Paraguay por supuesta intoxicación con sustancias

Asunción, 22 nov (EFE).- Dos reclusos de una cárcel de la ciudad de Pedro Juan Caballero, al norte de Paraguay, fallecieron este sábado debido a una supuesta «intoxicación por medicamentos u otras sustancias», informó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

La Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia reportó que este sábado dos internos de la Penitenciaría Regional de la ciudad en mención, en el departamento de Amambay, fueron llevados por sus compañeros hasta el área de sanidad del reclusorio «debido a un cuadro de salud grave».

Luego de una evaluación médica, los presos fueron trasladados a un hospital de la ciudad donde «el equipo médico de guardia constató que ambas personas ya no presentaban signos vitales», indicó el despacho de Justicia.

«De acuerdo con la apreciación preliminar, la causa probable del deceso podría corresponder a una intoxicación por medicamentos u otras sustancias», señaló la dirección, que consideró esa hipótesis como inicial «hasta la realización de la autopsia y los estudios forenses».

El ministerio resaltó que «toda conclusión definitiva sobre el origen del fallecimiento dependerá de los resultados de la autopsia» y de los «peritajes técnicos».

Según la nota, el Ministerio de Justicia comunicó sobre este caso a la Policía Nacional y al Ministerio Público, para la apertura de las investigaciones correspondientes.

EFE

nva/jrg