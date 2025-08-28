Mueren dos soldados libaneses al explotar un dron israelí que estaban inspeccionando

Beirut, 28 ago (EFE).- Al menos dos soldados libaneses murieron y otros dos resultaron heridos este jueves por la explosión de un avión no tripulado israelí que estaban inspeccionando tras su caída en las inmediaciones de la localidad de Naqoura, en el sur del Líbano.

«Mientras personal del Ejército estaba investigando un dron del enemigo israelí después de que se estrellara en el área de Naqoura, este explotó, matando a un oficial y a un soldado, e hiriendo a dos miembros más del personal», informó la institución castrense del Líbano en un comunicado.

Los fallecidos son un teniente primero y un soldado raso, según otra nota emitida por la Presidencia libanesa.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, lamentó que «una vez más» es el Ejército quien paga el precio de mantener la estabilidad en el sur del país y recordó que el suceso tuvo lugar el mismo día en que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó renovar el mandato de su misión de paz en el Líbano (FINUL).

Según la nota del órgano presidencial, este es el cuarto incidente mortal que afecta a los militares desde que en los últimos meses comenzaran a reforzar su presencia en la región meridional, en cumplimiento con el alto el fuego acordado el pasado noviembre con Israel.

Hace menos de tres semanas, seis soldados perdieron la vida en otra explosión mientras inspeccionaban un almacén de armas perteneciente al grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano, donde el Ejército se ha desplegado para sustituir la presencia armada de ese movimiento.

Pese al alto el fuego, Israel también ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario, mantiene a sus tropas en cinco colinas de la nación y sus drones sobrevuelan con frecuencia el espacio aéreo del Líbano, incluida Beirut. EFE

