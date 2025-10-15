Mueren en custodia un número récord de aborígenes en el este de Australia

Sídney (Australia), 15 oct (EFE).- Un número récord de aborígenes ha muerto bajo custodia en el estado australiano de Nueva Gales del Sur (este) en lo que va de 2025, según informó este miércoles la forense estatal, Teresa O’Sullivan, quien calificó el hecho de «hito profundamente angustiante».

En una carta hecha pública hoy, O’Sullivan precisó que ya se han registrado doce muertes este año, una cifra sin precedentes cuando aún faltan más de dos meses para que termine 2025.

«Estas no son simples estadísticas. Cada una de estas muertes representa a una persona cuya vida importaba y cuya pérdida es sentida profundamente por familias, seres queridos y comunidades en todo el estado», afirmó la forense, quien subrayó la necesidad de «un escrutinio independiente, respeto y rendición de cuentas».

O’Sullivan advirtió además que el aumento de la población penitenciaria «subraya la magnitud del problema», al revelar que en los últimos cinco años el número de personas aborígenes encarceladas creció un 18,9 %, mientras que la población no aborigen en prisión se redujo un 12,5 %.

Casi la mitad de los adultos indígenas detenidos (45,6 %) están en prisión preventiva o a la espera de una resolución judicial, y el número de personas aborígenes en esta situación ha aumentado un 63 % en el mismo periodo, según las cifras oficiales.

Estos datos, añadió la forense, reflejan la persistente sobrerrepresentación de los pueblos originarios en el sistema de justicia penal, un problema estructural que agrava los riesgos y vulnerabilidades que conducen al creciente número de muertes bajo custodia.

Entre julio de 2023 y junio de 2024 se contabilizaron 104 muertes en custodia en toda Australia: 24 de estas personas eran indígenas y 80 no indígenas, según el Instituto Australiano de Criminología.

Desde la Comisión Real sobre Muertes Aborígenes en Custodia, creada en 1991, se han registrado alrededor de 556 a 580 muertes de personas indígenas en custodia, según distintos reportes y estimaciones recientes.

Los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres -una región situada entre el extremo norte de Queensland (Australia) y Papúa Nueva Guinea- representan alrededor del 3,4 % de la población total de Australia y cerca del 3,2 % en el estado de Nueva Gales del Sur, según el último censo nacional. EFE

