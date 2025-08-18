The Swiss voice in the world since 1935

Mueren ocho policías comunitarios en un ataque armado en el sur de México

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ocho miembros de una policía comunitaria murieron y otros cinco resultaron heridos la noche del sábado en un ataque armado en el estado mexicano de Guerrero (sur), anunciaron pobladores este domingo. 

Guerrero se ha visto sacudido en los últimos años por la violencia ligada a bandas del crimen organizado, que se disputan rutas de trasiego de drogas. Varias comunidades del estado crearon en los últimos años policías comunitarias, también conocidas como autodefensas, para enfrentar a las bandas criminales. 

Los policías comunitarios, miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), fueron atacados la noche del sábado en la comunidad de El Cortijo, en el municipio de Ayutla, a unas seis horas de Ciudad de México. 

Pobladores de la zona confirmaron el ataque, aunque ni la fiscalía ni las autoridades del estado de Guerrero se han pronunciado al respecto. 

Los fallecidos fueron sepultados este domingo tras recibir un homenaje en una cancha de básquetbol de la comunidad. 

str/yug/atm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR