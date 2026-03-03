Mueren ocho yihadistas y un soldado en combates del grupo Boko Haram y el Ejército de Chad

Nairobi, 3 mar (EFE).- Al menos ocho terroristas del grupo yihadista nigeriano Boko Haram y un soldado del Ejército de Chad murieron tras enfrentarse en la región del Lago Chad, fronteriza con Nigeria, informó este martes el presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby Itno.

“En la noche del 2 de marzo, una unidad avanzada de nuestras Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS), estacionada en la zona del Lago Chad, fue atacada por una agresión cobarde perpetrada por elementos de la nebulosa de Boko Haram”, escribió Déby Itno en sus redes sociales.

“En honor a su juramento, nuestros valientes soldados tomaron represalias enérgicamente, neutralizando a ocho asaltantes y recuperando materiales vitales de guerra. En este enfrentamiento, lamentamos la pérdida de uno de nuestros valientes soldados, que cayó en el campo de honor, así como dos heridos”, agregó.

Déby Itno expresó sus “más tristes condolencias” a la familia y compañeros del soldado caído y aseguró que “sus heroicos sacrificios permanecerán grabados en la memoria de la República”.

“A nuestros heridos atendidos por nuestros servicios de salud, les deseo una pronta recuperación. Chad permanece firme y la caza contra los restos del terrorismo continúa implacable”, concluyó el mandatario.

Desde hace meses, la región del Lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas. Pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona, la población civil que se desplaza a los campos, los mercados o a pescar cerca del lago suele ser atacada con frecuencia.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de cientos de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según las Naciones Unidas. EFE

