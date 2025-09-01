Mueren otros nueve gazatíes de hambre, entre ellos tres niños

1 minuto

Jerusalén, 1 sep (EFE).- Al menos otros nueve palestinos han muerto de hambre en la Franja de Gaza, entre ellos tres niños, debido al bloqueo israelí a la entrada de alimento y otros suministros desde hace más de cinco meses, según Sanidad.

«El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza registró nueve muertes por hambruna y desnutrición entre ellas tres niños», informó este lunes en un comunicado, que se refieren a los muertos de ayer.

En total, desde el inicio de la ofensiva bélica en 2023 los muertos por esta causa son 348, entre ellos 127 niños. La mayoría, sin embargo, han muerto en los meses de verano de julio y agosto.

Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza el pasado 22 de agosto, se han registrado 70 muertes, entre ellas 12 niños.

El informe publicado el pasado viernes por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria».

Para considerar una hambruna es necesario que falten alimentos en al menos uno de cada cinco hogares, lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda (al menos el 30 %) y mortalidad. EFE

pms/ngg/jac