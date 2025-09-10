Mueren por desnutrición otros 5 gazatíes; ya son más de 400 desde octubre de 2023

Jerusalén, 10 sep (EFE).- Al menos cinco palestinos, entre ellos un niño, murieron el martes por desnutrición y hambre debido al bloqueo israelí a la entrada de alimentos en la Franja de Gaza, según el recuento diario publicado hoy por el Ministerio de Sanidad local.

«El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza registró cinco muertes por hambruna y desnutrición en las últimas 24 horas, incluyendo un niño. Esto eleva el número total de muertes por desnutrición a 404, incluyendo 141 niños», desde octubre de 2023, detalla el comunicado.

La mayoría de ellos, sin embargo, han muerto este verano, a medida que la escasez crítica de alimento en el enclave se ha ido exacerbando debido al bloqueo israelí de suministros desde marzo, y a la entrada limitada durante toda la ofensiva israelí.

Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza el pasado 22 de agosto, se han registrado 126 muertes, entre ellas 26 niños, según datos del Ministerio.

El informe publicado el pasado viernes por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria».

Para considerar una hambruna es necesario que falten alimentos en al menos uno de cada cinco hogares, lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda (al menos el 30 %) y mortalidad. EFE

pms/jac