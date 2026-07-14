Mueren seis niños afectados por un brote de VIH investigado en un hospital de Pakistán

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Islamabad, 14 jul (EFE).- Al menos seis niños afectados por el brote de VIH investigado en un hospital público de Karachi, en el sur de Pakistán, han muerto, informó este martes el Gobierno de la provincia de Sindh, una semana después de confirmar 78 contagios entre menores atendidos en ese centro sanitario.

El ministro provincial de Trabajo y Protección Social, Saeed Ghani, dijo en una rueda de prensa en Karachi que las autoridades trabajan con expertos médicos, incluidos especialistas del sector privado, para responder a la crisis en el hospital Kulsum Bai Valika, dependiente de la Institución de Seguridad Social de los Empleados de Sindh.

El Gobierno provincial había confirmado el pasado 6 de julio a EFE que al menos 78 niños fueron diagnosticados con VIH en ese hospital, situado en la zona industrial SITE de Karachi, la mayor ciudad de Pakistán.

Ghani aseguró este martes que el Ejecutivo de Sindh proporcionará tratamiento médico integral y apoyo a los menores afectados y a sus familias, y afirmó que las autoridades «no los dejarán solos» ante esta situación.

Según el ministro, las autoridades han realizado hasta ahora pruebas a unas 10.500 personas en zonas cercanas al hospital como parte de la investigación epidemiológica, de las cuales 120 dieron positivo por VIH.

Ghani precisó, sin embargo, que no se ha establecido que todos los casos positivos detectados durante ese cribado estén vinculados directamente al hospital.

Tras la presentación de un informe preliminar, las autoridades provinciales suspendieron a 37 empleados señalados por la comisión, añadió Ghani.

El ministro aseguró que el tratamiento de los niños afectados no se ha interrumpido durante la investigación y subrayó que las identidades y los datos personales de los pacientes se mantienen bajo confidencialidad.

El caso llegó la semana pasada al Tribunal Superior de Sindh, que dio al Gobierno provincial un plazo de dos semanas para presentar un informe sobre el presunto brote de VIH en el hospital.

El requerimiento judicial se produjo después de que un demandante presentara una lista preliminar de niños supuestamente infectados por la reutilización de jeringuillas contaminadas y solicitara una investigación independiente, la apertura de un caso penal, tratamiento médico de por vida y compensaciones para los menores afectados.

La demanda sostiene que el número total de niños infectados podría ascender a 200, una cifra que por ahora no ha sido confirmada por las autoridades.

El Gobierno provincial negó previamente que las infecciones se deban a la reutilización de jeringuillas en el hospital y aseguró que el centro utiliza material autodesactivable, diseñado para bloquearse tras un solo uso. EFE

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