Mueren seis personas que huían de la Policía tras haber entrado irregularmente en Bulgaria

Varna (Bulgaria), 7 nov (EFE).- Seis ciudadanos afganos han muerto y tres más han resultado heridos al caer en un lago el coche en el que huían de la Policía tras haber entrado irregularmente desde Turquía a Bulgaria, informó este viernes a EFE la Policía de fronteras búlgara.

El accidente tuvo lugar sobre las 22.00 hora local (21.00 GMT) del jueves cerca de la ciudad de Burgas, a orillas del Mar Negro, a unos 70 kilómetros de la frontera terrestre con Turquía.

«Todos los pasajeros infringieron la ley: nueve cruzaron ilegalmente la frontera búlgara y el conductor cometió un delito al transportarlos ilegalmente», declaró el director de la Policía Fronteriza, Anton Zlatanov.

En el vehículo, de matrícula rumana, viajaban los nueves afganos y el conductor, de nacionalidad rumana, el doble de ocupantes que su capacidad máxima.

La fuente relató que un vehículo que circulaba a mucha velocidad y de forma temeraria ignoró la orden de parar de una patrulla, tras lo que se inició la persecución.

Al intentar esquivar los clavos desplegados en la carretera por la Policía, el vehículo cayó al lago Vaya. Seis de los ocupantes, de nacionalidad afgana, murieron en el acto.

Bulgaria, que tiene desde 2013 una valla alambrada de 235 kilómetros a lo largo de la frontera con Turquía, forma parte de la ruta por la que inmigrantes y refugiados tratan de llegar a través de Turquía, Serbia y otros países de los Balcanes hasta países ricos de Europa Occidental.

Zlatanov dijo que en el último año y medio se han desarticulado entre 15 y 20 grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de migrantes de Turquía, y que la presión migratoria ha sido reducida en un 70 % respecto al año pasado.

El Ministerio del Interior informó de que durante 2024 hubo un total de 44.987 intentos frustrados de cruce ilegal y 2.032 detenidos, frente a 12.270 y 1.239 arrestos de lo que va 2025. EFE

