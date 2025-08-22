Mueren siete trabajadores tras un accidente en una mina de carbón en el este de China
Pekín, 22 ago (EFE).- Las autoridades de la provincia de Fujian, en el este de China, confirmaron este viernes la muerte de siete trabajadores de una mina de carbón subterránea que habían desaparecido en la víspera.
Los equipos de rescate lograron localizar siete cuerpos sin vida, mientras que una persona herida logró escapar por sus propios medios, informa la agencia estatal Xinhua.
El incidente se produjo alrededor de las 23.00 hora local del jueves (15.00 GMT) en una mina de carbón ubicada en el condado de Datian.
Aunque las labores de respuesta a emergencias ya han concluido, continúa abierta la investigación para averiguar la causa del accidente, agrega Xinhua.
Las minas de carbón -material con el que China genera en torno a un 60 % de su energía- siguen registrando una alta siniestralidad en el gigante asiático, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de manera significativa.
El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que sin embargo supone un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales difundidos hace dos años. EFE
jco/jacb/cg