Mueren tres civiles en un ataque ucraniano contra una región rusa fronteriza con Moscú

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Moscú, 15 jun (EFE).- Un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Tula, fronteriza con Moscú, se cobró la madrugada de este lunes la vida de tres civiles y dejó otros tres heridos.

«Una zona residencial de Tula fue atacada por un dron anoche. Lamentablemente, tres personas fallecieron. Tres personas más, entre ellas un niño de un año, resultaron heridas», informó el gobernador regional, Dmitri Miliáyev en redes sociales.

Miliáyev añadió que varias viviendas y locales sufrieron daños en cuatro aldeas de la región.

Horas antes, las autoridades emitieron una alerta por peligro de misiles.

Paralelamente, las autoridades de la región de Briansk comunicaron que las defensas antiaéreas derribaron 59 drones ucranianos en dicho territorio fronterizo con Ucrania.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó por su parte que interceptaron cuatro drones que se dirigían a atacar la capital rusa.

El Ministerio de Defensa señaló que las defensas antiaéreas destruyeron la pasada noche 123 drones ucranianos que atacaron las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Oriol, Rostov, Riazán, Smolensk, Tver, Tula y la región de Moscú.

Al mismo tiempo aseguraron que interceptaron drones en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, y sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro. EFE

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