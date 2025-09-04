The Swiss voice in the world since 1935

Mueren tres disidentes de las FARC en una operación militar en el este de Colombia

Bogotá, 3 sep (EFE).- Al menos tres disidentes de las FARC murieron este miércoles durante una operación militar ejecutada en una zona rural del municipio de Puerto Rondón, en el departamento de Arauca, en el este de Colombia, informaron las autoridades.

El Ejército señaló en un comunicado que los criminales fallecidos hacen parte del Frente 28 del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.

«Durante la operación militar se incautaron armas largas, explosivos, equipos de comunicación y abundante material logístico, con los cuales este grupo criminal, bajo órdenes de alias Antonio Medina, pretendía adelantar acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en esa región», agregó la información.

En Arauca, un departamento petrolero ubicado en la frontera con Venezuela, operan, además del Frente 28, otros grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC.

En Saravena, municipio que también hace parte de Arauca, este miércoles murieron dos policías y otros dos resultaron heridos en un ataque perpetrado por hombres armados. EFE

