Mueren tres hombres armados en tiroteo con Ejército tras intentar infiltrarse en Jordania

Amán, 7 oct (EFE).- Al menos tres hombres armados murieron este martes en un tiroteo con la guardia fronteriza jordana después de intentar infiltrarse en Jordania, informaron fuentes oficiales.

«Fuerzas de la Guardia Fronteriza de la Zona Militar Oriental frustraron, al amanecer del martes, un intento de tres individuos armados de infiltrarse ilegalmente en la frontera jordana», aseguró la agencia oficial de noticias jordana, Petra, sin mencionar desde qué país intentaban salir.

«Tras ser detectados, se aplicaron las reglas de combate, lo que resultó en su muerte tras un intercambio de disparos», según el informante, que no dio más detalles.

La agencia mostró una fotografía de lo incautado, entre lo que se encuentran armas, móviles y auriculares.

Los enfrentamientos y tiroteos en la frontera norte de Jordania con grupos de narcotraficantes e individuos que intentan entrar al país son frecuentes y es habitual que se produzcan muertos.

Incluso desde el año pasado han proliferado en Jordania los intentos de contrabando de narcóticos con drones, después de que las autoridades del país árabe intensificaran la vigilancia en la frontera.EFE

hy-ijm/jgb

