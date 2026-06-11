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Mueren tres marineros indios en un ataque de EE.UU. a un buque petrolero en Omán

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Nueva Delhi, 11 jun (EFE).- El Gobierno de la India confirmó este jueves la muerte de tres marineros indios que habían sido dados como desaparecidos tras un ataque de fuerzas de EE.UU. contra el petrolero MT Settebello, con bandera de Palaos, en el golfo de Omán.

«Es profundamente triste conocer el trágico incidente a bordo del MT Settebello. Tres marineros indios inicialmente reportados como desaparecidos han sido ahora confirmados como muertos después de que los cuerpos fueran localizados e identificados», publicó en X el ministro indio de Transporte Marítimo, Sarbananda Sonowal. EFE

mtv-lgm/igr/jgb

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