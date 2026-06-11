Mueren tres marineros indios en un ataque de EE.UU. a un buque petrolero en Omán

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Nueva Delhi, 11 jun (EFE).- El Gobierno de la India confirmó este jueves la muerte de tres marineros indios que habían sido dados como desaparecidos tras un ataque de fuerzas de EE.UU. contra el petrolero MT Settebello, con bandera de Palaos, en el golfo de Omán.

«Es profundamente triste conocer el trágico incidente a bordo del MT Settebello. Tres marineros indios inicialmente reportados como desaparecidos han sido ahora confirmados muertos después de que los cuerpos fueran localizados e identificados», publicó en X el ministro indio de Transporte Marítimo, Sarbananda Sonowal.

El ministro indicó que dio instrucciones a las autoridades para garantizar la repatriación inmediata de los tripulantes rescatados y la pronta devolución de los restos mortales de los fallecidos.

La Embajada de la India en Omán informó de que tuvo conocimiento del incidente, ocurrido frente al puerto omaní de Shinas, y aseguró que sigue «de cerca la situación» en coordinación con las autoridades locales «para obtener más detalles».

El desenlace se confirmó un día después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara de que una aeronave estadounidense había disparado «municiones de precisión» contra la maquinaria del buque, al que acusó de desobedecer órdenes y violar el bloqueo marítimo al intentar transportar petróleo desde Irán.

El incidente se suma a otro registrado a principios de semana en la misma zona, cuando las fuerzas estadounidenses dispararon contra otro petrolero. En ese caso, los 23 tripulantes indios que se encontraban a bordo lograron salir ilesos.

Estos ataques forman parte de una serie de operaciones militares en el golfo de Omán en medio de las renovadas tensiones entre Washington y Teherán.

Según datos del Centcom, las fuerzas estadounidenses han inhabilitado ocho buques por incumplir el bloqueo a Irán impuesto a mediados de abril y han redirigido otras 134 embarcaciones en la zona. EFE

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