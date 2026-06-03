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Mueren tres miembros de la Marina británica tras estrellarse un helicóptero en Inglaterra

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Londres, 3 jun (EFE).- Tres miembros de la Marina británica (Royal Navy) murieron este miércoles durante un ejercicio de entrenamiento con un helicóptero cerca de la localidad de Sourton, en el condado de Devon, suroeste de Inglaterra, informó el Ministerio de Defensa.

En un comunicado colgado en su página de la red social X, la cartera de Defensa se limitó a decir que las familias de los fallecidos han sido informadas, pero éstas han pedido que se deje pasar un tiempo antes de publicar detalles de lo ocurrido.

La nota agrega que los pensamientos del personal militar británico están con las familias y los amigos de los fallecidos.

Las autoridades han iniciado una investigación sobre las circunstancias del accidente del helicóptero, que según fuentes militares era un Merlin Mk4 y que se estrelló esta madrugada. EFE

vg/rb/jgb

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