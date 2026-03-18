Mueren tres mujeres palestinas en Cisjordania por el impacto de un misil de racimo iraní

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(Actualiza la cifra de heridos)

Jerusalén, 18 mar (EFE).- Tres mujeres palestinas murieron la noche de este miércoles en Cisjordania y otras trece resultaron heridas -una de ellas crítica- tras un impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón en el sur del territorio palestino, informó la Media Luna Roja palestina.

Las mujeres fallecieron a consecuencia de la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra suelo israelí desde la medianoche del martes al miércoles, que afectó a la zona sur de Israel y también al sur de Cisjordania.

Si bien la Media Luna Roja informó de que cuatro de ellas habían muerto y había otras seis heridas, luego corrigió estos datos e indicó que eran tres las fallecidas y trece las heridas, una de ellas en estado crítico.

Fuentes de este servicio médico indicaron a EFE que las heridas fueron trasladadas a los hospitales de Hebrón de la Media Luna, Ciudad de Dura, Alia y Al Ahli.

Según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa, y confirmó a EFE la Media Luna Roja, las mujeres fallecidas son palestinas y murieron por la caída de un fragmento de un misil en un salón de belleza.

Wafa afirma que impactó concretamente en una caravana metálica utilizada como salón de belleza, ubicada junto a una casa en la localidad palestina.

Y añade que otras bombas cayeron en varios lugares de la gobernación de Hebrón, incluyendo la ciudad de Hebrón y la localidad de Deir Samit.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom no registró heridos de esa andanada y solo reportó daños materiales en algunos sitios del sur de Israel.

El Ejército confirmó a EFE que los impactos en Hebrón fueron por un misil de racimo, un tipo de proyectil usado por Irán contra Israel que se abre en el aire y deja caer decenas de pequeñas bombas en un radio de hasta diez kilómetros, lo que los hace difíciles de interceptar.

Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en el territorio palestino.

Hasta ahora, catorce personas habían muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. EFE

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