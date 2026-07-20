Mueren tres refugiados afganos arrastrados por una riada cuando regresaban desde Pakistán

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Islamabad, 20 jul (EFE).- Al menos tres refugiados afganos, entre ellos un niño, murieron este lunes y otros nueve resultaron heridos cuando el vehículo en el que regresaban a su país fue arrastrado por una riada en el noroeste de Pakistán, en medio de las fuertes lluvias monzónicas y de una campaña de expulsiones de ciudadanos afganos.

«A las 10.00 de la mañana, un vehículo que transportaba a familias de refugiados afganos hacia la frontera fue arrastrado por una crecida repentina tras las fuertes lluvias caídas en la zona”, explicó a EFE el jefe de la comisaría de Landi Kotal, Ayaz Khan.

Como indicó el policía, el conductor intentó cruzar una carretera inundada al creer que podría atravesar la corriente. Sin embargo, el agua arrastró el vehículo.

Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron hallados en la zona de Jabba Khwar, en Jamrud, mientras que el cuerpo de un niño fue recuperado cerca de Parang Sang, con la ayuda de buzos de rescate y residentes locales.

En el vehículo viajaba también una mujer embarazada, que fue trasladada al hospital para dar a luz.

Las lluvias dejan casi 50 muertos

Desde la noche del domingo se han producido fuertes lluvias en el distrito de Khyber, que han provocado el desbordamiento de ríos y canales y el cierre de carreteras en algunos tramos.

En la aldea de Kalu Dher, ubicada también en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, el techo de una habitación se derrumbó y causó la muerte de dos niños, según el servicio de emergencias Rescue 1122. La madre de los menores y su hermana de 14 años resultaron heridas.

De acuerdo con los datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán, 47 personas han muerto y 123 han resultado heridas en incidentes relacionados con el monzón desde el 26 de junio.

La provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, registró 29 fallecidos y 45 heridos, el mayor número de víctimas mortales.

A finales del mes pasado, Islamabad ordenó el arresto inmediato de los ciudadanos afganos que residan en el país sin visados válidos a partir del 10 de julio, intensificando así una campaña de deportaciones masivas en medio del deterioro de relaciones entre los países vecinos.

Desde la entrada en vigor de la nueva orden, entre 5.000 y 6.000 afganos cruzan diariamente la frontera de Torkham para regresar a su país, según Khan.

«Esto elevará la cifra total a más de 50.000», añadió el jefe policial, en referencia a los retornos registrados desde el último endurecimiento de la campaña.EFE

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(foto)