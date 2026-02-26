Mueren una estudiante de 14 años y un taxista en un tiroteo en el suroeste de Sudáfrica

Nairobi, 26 feb (EFE).- Al menos dos personas murieron este jueves, entre ellas una estudiante menor de edad, y otras dos resultaron heridas en un tiroteo vinculado a una disputa entre asociaciones de taxistas en la comunidad de Atlantis, en la provincia del Cabo Occidental (suroeste) de Sudáfrica, informaron fuentes policiales.

Entre los fallecidos se encuentran Eugene Titus, empresario local y propietario de un taxi, y una alumna de 14 años, además otra estudiante de 14 años recibió un disparo en la espalda y otra de 16 años fue rozada por una bala, confirmó el portavoz policial, Captain Frederick van Wyk, a la prensa local.

“Cuando llegamos, encontramos un taxi Toyota Quantum estacionado frente a la escuela, dentro del cual yacía el cuerpo de un hombre de 42 años con múltiples heridas de bala en la espalda y en el glúteo. También hallamos a una niña de 14 años muerta en el patio de la escuela con múltiples disparos en el pecho”, indicó Van Wyk.

El incidente se produjo poco antes de las 15.00 hora local (13.00 GMT), cuando los alumnos salían del centro educativo Atlantis Senior Secondary en un momento en el que las dos principales asociaciones de taxis del Cabo Occidental, Cata y Codeta, mantenían una disputa en el mismo lugar.

El portavoz añadió que un hombre no identificado se acercó al taxi mientras cargaba a los alumnos y comenzó a disparar de manera indiscriminada, apuntando tanto al conductor como a los estudiantes que esperaban.

Sudáfrica registró en el último trimestre de 2025 unos 5.940 homicidios, con aumentos de casos en dos de las nueve provincias del país, pese a un descenso general del 8,7 % en comparación con el mismo periodo en 2024.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y que tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo y encabeza la tabla en África con 40,3 cada 100.000 habitantes, según datos de las Naciones Unidas. EFE

