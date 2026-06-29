Mueren una madre y su bebé en un nuevo bombardeo israelí contra tiendas del sur de Gaza

Compartir

2 minutos

Gaza, 29 jun (EFE).- Una madre y su bebé de un año murieron la noche de este lunes en un bombardeo del Ejército israelí contra un campamento en Al Mawasi, en el oeste de Jan Junis, donde se refugian alrededor de un centenar de personas desplazadas, confirmó una fuente del Hospital Naser.

Las víctimas son Diana Mohamad Salem Abu Draz, de 23 años, y su hija de un año, Sawar Thaer Abu Draz, según una fuente con acceso a la morgue en ese centro médico, que señalaron que además de las dos víctimas mortales, otras cuatro personas resultaron heridas.

Hay, además, otros ocho heridos que están siendo atendidos por los equipos médicos del Hospital de Campaña Especializado de Kuwait. Los pedazos de metralla tras el impacto perforaron tiendas de campaña e hirieron a otras personas, según fuentes del lugar.

Fuentes locales aseguran que Israel emitió una orden de evacuación forzosa, en un radio de un kilómetro alrededor del campamento, poco antes de que cazas lanzaran un ataque aéreo con un misil F-16, causando un incendio.

Los equipos de defensa civil y ambulancias continúan en el lugar y las cifras de víctimas podrían variar en las próximas horas.

Solamente este lunes, ocho personas murieron en ataques israelíes en medio del alto el fuego vigente en la Franja.

Horas antes, en otro ataque contra la ciudad gazatí de Deir el Balah (centro), otros tres palestinos murieron en ataques del Ejército israelí, incluido un niño de ocho años, y otros tres perdieron la vida en otros dos ataques diferentes en Jan Yunis, que causaron más de una veintena de heridos.

Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel lanza ataques aéreos a diario bajo el pretexto de matar a miembros de grupos armados como Hamás, pero esos bombardeos casi siempre se cobran la vida de palestinos inocentes, entre ellos niños.

Desde el inicio del alto el fuego han muerto 1.045 gazatíes, según el recuento del Ministerio de Sanidad, lo que equivale a una media de cuatro personas al día.

De acuerdo con Sanidad, más de 73.050 personas han muerto por fuego israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjeron los ataques de Hamás en los que murieron unas 1.200 personas y unas 250 fueron secuestradas y que dio origen a la ofensiva por tierra, mar y aire de Israel sobre la Franja, que una comisión independiente de la ONU, organizaciones internacionales y varias ONG han califican de genocidio. EFE

aa-pms/mra

(vídeo)