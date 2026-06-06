Mueren varios soldados libaneses por ataque israelí contra un vehículo militar en el sur

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El Cairo, 6 jun (EFE).- Varios soldados libaneses murieron este sábado en ataque aéreo israelí contra un vehículo militar en el sur del Líbano, pese a que el Ejército no toma parte en el conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel.

En un comunicado, el Ejército libanés informó de que «varios soldados, entre ellos un oficial, murieron en un ataque israelí brutal que tuvo como objetivo un vehículo militar en la carretera Khardali-Nabatieh, en medio de los continuos ataques israelíes contra el Líbano y su población».

La institución castrense, no obstante, no dio cifras de muertos.

Los ataques israelíes no han cesado a lo largo de la noche y la mañana de este sábado en el sur libanés, donde ha habido ataques en casi todos sus distritos como Nabatieh, Sidón, Tiro, Jezzine Marjayoun y Bint Jbeil.

Anoche, el Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud, aseguró que un ataque aéreo israelí contra la localidad de Zibdin, en el distrito de Nabatieh, causó cinco muertos, entre ellas una mujer y un paramédico.

El Ejército libanés no participa en la actual guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, aunque ha sido objetivo de diversos ataques desde su inicio hace ya tres meses.

De hecho, estas fuerzas son consideradas la espina dorsal de cualquier futura solución negociada al actual statu quo, pues estarían encargadas de implementar un potencial desarme de Hizbulá y de sustituir su presencia armada en las zonas que controla de facto.

El Líbano e Israel acordaron el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia del grupo chií, un aliado iraní que ya ha rechazado la propuesta y ha vuelto a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.EFE

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