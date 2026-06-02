Muerte de chofer sube a 6 los decesos por falta de atención médica por bloqueos en Bolivia

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La Paz, 2 jun (EFE).- Un conductor de transporte pesado que permaneció más de 30 días varado en una carretera en Bolivia en condiciones extremas es el sexto fallecido a causa de los bloqueos de carreteras que realizan desde inicios de mayo los sindicatos obreros y campesinos que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

El hombre, que vivía en la ciudad central de Cochabamba, viajó al exterior para importar mercadería, pero al regresar se topó con los bloqueos de carreteras y empezó a presentar problemas de salud, relató a los medios la esposa del fallecido, Zulema Ramos.

«Ha llegado cerca de La Paz, ha rogado (para que le permitan pasar), incluso le querían quitar la mercadería, él ha rogado, avanzó un tramo, pero después ahí se ha quedado, ya no tenía tampoco dinero», contó entre lágrimas Ramos.

Con ayuda de la Alcaldía de Cochabamba, la mujer viajó en avión desde esa ciudad hasta La Paz para gestionar el traslado del cuerpo de su esposo.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que «el transportista soportó durante más de un mes las bajas temperaturas, la falta de alimentación adecuada, la deshidratación y las dificultades para acceder a medicamentos o atención médica».

Según la entidad, la familia del conductor llegó hasta el lugar para evacuarlo y trasladarlo a un hospital, pero el hombre falleció antes de recibir atención especializada.

Con este caso, suman seis las personas fallecidas al no poder recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras, entre los que están una mujer de Belice y un niño de 12 años.

También esta jornada se informó sobre el deceso de una paciente oncológica de 24 años, quien no pudo ser trasladada de urgencia desde la ciudad andina de Oruro a La Paz para recibir un tratamiento de radioterapia, debido a los cortes de rutas.

Por otra parte, la Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el 23 de mayo para despejar una carretera troncal

Las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras y las protestas de sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia del presidente Paz.

Como consecuencia de esta medida de presión, en esas ciudades escasean algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

La Gobernación de La Paz declaró este martes la emergencia sanitaria departamental por 90 días para garantizar un corredor humanitario de alimentos, medicamentos e insumos médicos hacia los centros de salud.

Los bloqueos campesinos comenzaron el 6 de mayo en La Paz y actualmente se han extendido a ocho de los nueve departamentos de Bolivia, aunque la zona andina, fronteriza con Perú y Chile, y la región central son las más afectadas.

La COB prometió la apertura de «corredores humanitarios» que faciliten la provisión necesaria para los hospitales, algo que no se está cumpliendo plenamente. EFE

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