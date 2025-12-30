Muerte y hambre, la realidad de los desplazados internos en la región etíope de Tigré

Simon Berhane

Adís Abeba, 30 dic (EFE).- Los desplazados internos en Tigré, la región del norte de Etiopía devastada por una guerra civil entre 2020 y 2022, enfrentan hambre y riesgo de muerte, mientras los campamentos donde viven carecen de asistencia humanitaria suficiente.

Nireayo Wubet, de 87 años, simboliza la difícil situación de los desplazados, con un historial de desplazamiento por el conflicto que libraron las fuerzas gubernamentales etíopes y los rebeldes de Tigré, zanjado en 2022 con un acuerdo de paz firmado en Pretoria, capital de Sudáfrica, cuyo cumplimiento no está siendo fácil.

Nireayo ahora afronta la dura realidad del hambre. La guerra provocó restricciones significativas en el flujo de ayuda hacia la región, agravando la situación de la población.

En 2023, los esfuerzos de ayuda humanitaria, en particular la distribución de granos por parte de Estados Unidos y Naciones Unidas, se suspendieron durante varios meses debido a un escándalo de corrupción.

Esta interrupción se ha agravado este año por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo la Administración del presidente Donald Trump, lo que ha impactado de forma directa en la entrega de alimentos al campamento de desplazados de Hitsats, hogar de al menos 16.000 personas.

“Nos morimos. No tenemos nada que comer”, lamenta Nireayo a EFE en declaraciones telefónicas desde el campamento de Hitsats, en el noroeste de la región.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), hay aproximadamente 1,1 millones de desplazados en Tigré, de los cuales 891.000 viven en 146 campamentos de desplazados en la región y dependen de ayuda humanitaria, suministrada de forma casi primordial por Estados Unidos.

Cincuenta muertos desde julio

Informes e imágenes de niños y ancianos hambrientos han generado preocupación en redes sociales, lo que ha motivado el inicio de campañas para recaudar fondos con el fin de brindar asistencia alimentaria.

Al menos 50 personas han muerto dentro de Hitsats desde el pasado julio, siendo los ancianos, mujeres y niños los más afectados, según reportan medios locales.

Los residentes describen relatos desgarradores de individuos que se desploman tras soportar días sin comida.

Unas 1.700 personas en Hitsats enfrentan una creciente crisis de hambre, con un acceso limitado a la atención médica que empeora su situación. Desde 2020, unas 325 personas han muerto en ese recinto.

“De las 325 personas que han muerto en este campamento durante los últimos cinco años, 26 eran mujeres que fallecieron durante el parto por falta de atención médica. El mundo nos ha olvidado”, dice a EFE por teléfono el coordinador del campo de Hitsats, Abraha Mebrahtu.

El regreso de decenas de miles de desplazados tigriños expulsados de Tigré Occidental -una zona actualmente en disputa- durante los dos años de guerra, así como la restitución constitucional de la zona a Tigré, siguen siendo una de las disposiciones más relevantes pero aún incumplidas del Acuerdo de Paz de Pretoria.

El jefe de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres de Etiopía, Gebrehiwot Gebregzabher, señala a EFE que “el 80 % de la población desplazada interna en 146 campamentos de Tigré proviene de Tigré Occidental”.

El teniente general Tadesse Werede, presidente de la Administración Interina de Tigré, llamó a los actores nacionales e internacionales a actuar con decisión y advirtió de que “la inacción podría provocar la pérdida de vidas prevenible”.

A pesar de las alarmantes denuncias sobre interrupciones de la ayuda y desnutrición, el Gobierno etíope ha desestimado estos informes.

En un comunicado, la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres de Etiopía asegura que la ayuda alimentaria en Hitsats ha sido entregada “completamente y sin interrupción” en los últimos meses.

“Los informes que alegan falta de asistencia son incorrectos y no reflejan con precisión las condiciones del campamento”, zanja la Comisión. EFE

