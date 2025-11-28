Muertos en incendio de Hong Kong aumentan a 128 y unas 200 personas siguen desaparecidas

1 minuto

Hong Kong, 28 nov (EFE).- El número de fallecidos en el incendio del complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong ocurrido el miércoles se eleva ya a 128 mientras se desconoce el paradero de unas 200 personas, informaron este viernes fuentes oficiales.

El secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-keung, anunció ante los medios que 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no descartó que los equipos que trabajan en los edificios afectados hallen más cadáveres.EFE

msc-lcl/rml

(foto) (vídeo)