Muertos por sismos en Venezuela superan los 1.400 y millones quedan damnificados

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Más de 1.400 muertos, decenas de miles de desaparecidos y millones de damnificados dejan hasta ahora el doble sismo que sacudió Venezuela, que este sábado llega a las cruciales 72 horas en la búsqueda de sobrevivientes.

El estado costero de La Guaira -vecino a Caracas- es el más golpeado por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el miércoles a las 18h04 de Caracas sacudieron el país con segundos de diferencia.

Luego de tres días «la norma es que los cuerpos ya estén sin vida, pero gracias a Dios sería que podamos encontrar a las personas con signos vitales todavía», dijo a la AFP en La Guaira un rescatista salvadoreño que pidió el anonimato.

El balneario parece una zona de guerra, con edificios colapsados como castillos de naipes y transformados en montañas de arena y escombros.

En el terreno, el tiempo es oro. Luego de tres días de una tragedia de este tipo se reducen mucho las chances de encontrar gente con vida.

Los trabajos de rescate continúan mientras la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno para excavar entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio en La Guaira, la ciudad más afectada, a 40 km de Caracas, cuenta que busca entre los escombros a su madre, a su esposa y a su hijo, desaparecidos tras el derrumbe de su edificio.

«Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona», dijo a la AFP, desesperado.

«Me dijeron que están deliberando. ¿Deliberando qué? (…) Si hoy no llega nadie aquí vamos a hacer una revolución porque aquí necesitamos cosas: maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo», exclamó.

«Acá estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva (bajo los escombros) y no nos dan las manos ni las herramientas», añadió.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños en 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.

– «Muy caótico» –

El aeropuerto internacional que sirve a Caracas, que había cerrado por los daños provocados por los sismos, reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda de Estados Unidos, dijo a periodistas un alto funcionario estadounidense que pidió el anonimato.

También indicó que el «USS Fort Lauderdale», un barco militar anfibio, está ahora frente a las costas de Venezuela, lo que permitirá hacer vuelos de rescate en La Guaira.

Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de 21 países se han movilizado para ayudar.

«Es simplemente muy caótico, hace calor y está todo desorganizado. Ojalá haya más personas por encontrar», dijo Craig Demeillon, bombero australiano de 43 años.

El último balance oficial da cuenta de 1.430 muertos, 3.238 heridos y unos centenares de desaparecidos, lejos de la cifra de más de 50.000 que maneja Naciones Unidas.

– Solidaridad «impresionante» –

En una morgue de Caracas, Yessica Mendoza contó a la AFP que debido al colapso de hospitales y servicios funerarios debió trasladar ella misma hasta ahí el cuerpo de su hija, que murió junto a su yerno al derrumbarse su edificio en La Guaira.

«Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda», dijo esta madre de 43 años.

El sábado, en apenas una hora, la AFP vio llegar a esa morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas. A su paso, los vehículos dejaban olor a descomposición.

Un bebé recién nacido que pasó decenas de horas atrapado entre los escombros fue rescatado de un edificio derrumbado la noche del viernes en La Guaira. Su madre también fue socorrida.

Un video obtenido por la AFP muestra a los rescatistas trabajando bajo un foco, sobre los escombros, y sacando al bebé entre aplausos.

– «Permiso para salvar vidas» –

La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la militarización de La Guaira «para garantizar la seguridad». Informó que 14.000 militares y policías fueron desplegados en el estado.

También restringió el acceso a personas con un salvoconducto emitido por el gobierno. Centenares de médicos, paramédicos, socorristas y voluntarios se formaron en una larga fila para tramitarlo.

«Hay que sacar un permiso para salvar vidas, imagínate», reclamó Carlos Itriago, rescatista de 27 años.

La Guaira ya había sido devastado en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, fue abucheada el viernes al llegar frente a un edificio de 22 pisos desplomado en Caracas.

«¡Fuera, fuera!», le gritaron los vecinos. «¡El gobierno no está haciendo nada por el pueblo!».

bur-jt/lbc