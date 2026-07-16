Muestra de Cine con Perspectiva de Género en México recuperará obra de Susan Sontag

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Ciudad de México, 16 jul (EFE).- Con la proyección de cuatro películas de la polifacética Susan Sontag, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero Tour 2026) celebrará su próxima edición en México del 6 de agosto al 10 de septiembre con una selección de 46 títulos, de los cuales 18 son producciones mexicanas y el resto proceden de otros 11 países.

La directora operativa del MICGénero, Stephanie Goytortúa Alarcón, explicó a EFE que el «pensamiento crítico» de la escritora, filósofa y cineasta estadounidense sobre cómo la violencia atraviesa los cuerpos enmarcará la selección de este año, integrada por 16 largometrajes: 10 dirigidos por mujeres y seis por hombres.

Goytortúa sostiene que impulsar el papel de las mujeres en el cine mexicano fue una prioridad a lo largo de las 15 ediciones de la muestra, que se celebra en un país donde la participación femenina en la industria sigue siendo inferior a la masculina.

Según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano, publicado en 2025 por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), el 22 % de los largometrajes realizados en el país fueron dirigidos por mujeres, el 72 % por hombres y el 6 % por equipos de ambos géneros.

Ese mismo contexto refleja que, en los puestos de dirección, guión, cinefotografía y producción, las mujeres siguen teniendo una presencia menor que los hombres. Tan solo el año pasado, 72 mujeres dirigieron largometrajes, frente a 187 hombres.

Para Goytortúa, las cineastas mexicanas están encontrando un espacio de producción y “entendimiento narrativo” en el documental, género cinematográfico en el que resaltan talentos nacionales como el de Tatiana Huezo (‘El eco’) o Lucía Gajá (‘Mi vida dentro’).

“Hay una ola de documentales por la autoexploración que están teniendo las mujeres sobre su propia posición creativa, un recorrido que posteriormente podremos, tal vez, ver en la ficción”, afirmó.

Lo anterior coincide con las cifras oficiales del Anuario Estadístico, ya que, en 2025, las directoras mexicanas prefirieron dirigir un documental (49 %) que una ficción (47 %).

Programa MICGénero

La gira del MICGénero será inaugurada con la coproducción española ‘Calle Málaga’ (2025), de la directora marroquí Maryam Touzani, galardonada con el Premio del Público en el Festival de Venecia.

México tendrá presencia con la proyección de 15 cortometrajes, como ‘Mapas desde adentro’, de la joven directora Cristina Aguilera, que visibiliza la violencia de género en la alcaldía de Iztapalapa en Ciudad de México.

Y también de películas como ‘En camino a Leo’, con la que la directora Ana Bárcenas explica desde el género documental la transición de su hija al género masculino con el nombre de Leo.

‘Sex Panchitos’, de Gustavo Gomou, es otra de las obras mexicanas seleccionadas que retrata la historia de Los Panchitos, una pandilla punk que resiste a las injusticias de la capital mexicana de la década de 1980.

Entre los títulos destacados de este año se incluyen tres óperas prima europeas: ‘Prosecution’ (Alemania), de Faraz Shariat, ‘Mala Bestia’ (España), de Bárbara Ferré, y ‘Redoubt’ (Suecia), de John Koop.

La retrospectiva de Sontag estará integrada por las películas ‘Duet for Cannibals’ (1969), ‘Brother Carl’ (1971), ‘Promised Lands’ (1974) y ‘Unguided Tour’ (1983), cuya proyección estará acompañada de dos clases magistrales en la capital mexicana y en la fronteriza ciudad de Tijuana. EFE

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