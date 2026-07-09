Muestra itinerante de acuarela exhibirá obras de 56 artistas de Perú y Rusia

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Lima, 9 jul (EFE).- Una exposición colectiva itinerante llamada ‘Poemas en Acuarela’ con las obras de 56 artistas de Perú y Rusia fue inaugurada en la ciudad de Arequipa, en el sur de Perú, como parte de una iniciativa que busca estrechar los lazos culturales de ambos países, según informaron los organizadores este jueves.

El proyecto internacional con las acuarelas de 31 artistas peruanos y 25 rusos está abierto al público en la Galería de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa de la ciudad de Arequipa hasta el 23 de julio próximo, después de haber iniciado su recorrido en la surandina ciudad de Puno en el II Encuentro Internacional de Acuarelistas ‘Acuarela de Altura’ en junio pasado.

La muestra seguirá su gira en Lima en septiembre próximo y luego en Moscú en los meses siguientes.

Desde los paisajes andinos y la inmensidad del lago Titicaca hasta los bosques nevados y las emblemáticas cúpulas de Rusia, cada acuarela propone un encuentro entre tradiciones, memorias y miradas contemporáneas, convirtiéndose en un verdadero poema visual que celebra la diversidad cultural y los vínculos entre ambos pueblos, destacó la organización.

Esta exposición artística forma parte de un proyecto conjunto impulsado por IWS Titicaca Puno Perú e IWS Sare Gallery Moscú, instituciones integradas a la cadena global de arte de la Sociedad Internacional de Acuarela (IWS Globe Art Network por sus siglas en inglés), una red internacional de acuarelistas con presencia en 112 países.

La curaduría estuvo a cargo de Elizabeth Uribe y Sareh Mohebianzadeh, como representantes de las galerías en Titicaca y Moscú, respectivamente.

Asimismo, durante la muestra en Arequipa, se presentará el catálogo del II Encuentro Internacional ‘Acuarela de Altura’ realizado en Puno que reúne las obras y experiencias compartidas en ese evento artístico, así como la participación de los poetas Omar Aramayo, Lolo Palza, Boris Espezúa y Alfredo Herrera.

La exposición colectiva se exhibirá en Lima del 7 al 19 de septiembre y terminará en la galería Sare de Moscú.EFE

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