Muestra recorre cuatro décadas de proyectos emblemáticos en España financiados por la UE

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Bruselas, 24 mar (EFE).- El Comité de Regiones de la Unión Europea acoge desde este martes una muestra que recorre cuatro décadas de proyectos emblemáticos en comunidades autónomas españolas financiados por fondos europeos, con motivo del 40 aniversario de adhesión de España a la UE.

A través de 19 paneles de todas las comunidades y dos ciudades españolas, la muestra presenta logros tangibles en infraestructuras o protección medioambiental como una planta fotovoltaica en Cartagena, la renovación de la red ferroviaria en Baleares, el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, la adquisición de la finca Veta la Palma (Sevilla) para ampliar el Parque Natural de Doñana o la construcción del paseo marítimo de A Coruña.

Todos estos proyectos fueron financiados con fondos europeos de la Política de Cohesión, de los cuales España ha recibido aproximadamente 200.000 millones de euros desde su acceso a la UE en enero de 1986, según dijo Kata Tüttő, presidenta del Comité de europeo de Regiones, en la inauguración de la muestra.

Tüttő destacó la importancia de defender la política de cohesión de cara al próximo presupuesto multianual de la UE a partir de 2028 y recordó que las regiones europeas vienen reclamando que se las tenga más en cuenta en ese nuevo reparto.

El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, quien también participó en el acto, señaló que España ha experimentado «cambios increíbles» en sus cuatro décadas dentro del club comunitario y subrayó que el país ha pasado a ser una referencia en Europa en la lucha contra la violencia de género o política de igualdad.

La muestra fue organizada por la Xunta de Galicia, comunidad que coordina la delegación española en el Comité europeo de Regiones y que acogió el pasado octubre la firma de una declaración conjunta en la que todas las comunidades autónomas rechazaron la propuesta para el próximo marco financiero plurianual del Ejecutivo comunitario y exigieron una gestión descentralizada de los fondos y mantener ayudas específicas para desarrollo territorial. EFE

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