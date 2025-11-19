Mueven a 87 reclusos de la prisión de Ecuador donde hubo 31 asesinados

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 18 nov (EFE).- El Ejército y la Policía de Ecuador movieron este martes a 87 reclusos que estaban en la cárcel de la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, donde el pasado 9 de noviembre hubo 31 asesinatos, hacia una prisión de la ciudad de Guayaquil.

«Como parte de la operación, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en todo el perímetro del centro carcelario, asegurando un embarque ordenado de las personas privadas de libertad en varios vehículos con destino a Guayaquil, donde fueron reubicadas en un centro de rehabilitación social», señaló el Ejército en sus cuentas oficiales.

La institución militar aseguró que durante el traslado se había garantizado «el respeto irrestricto a los derechos humanos» de los presos.

La revuelta en el centro carcelario de Machala inició la madrugada del 9 de noviembre, cuando integrantes del grupo criminal Sao Box asesinaron a cuatro miembros de Los Lobos, la banda delictiva más grande del país y que era su aliada.

Por la tarde se descubrió que 27 presos de Sao Box habían sido asfixiados por sus compañeros de celda, en aparente represalia de Los Lobos al ataque de la madrugada.

Según el Gobierno, la masacre se habría producido porque los presos querían evitar que se produzcan traslados desde ese centro penitenciario hacia la nueva cárcel emblema del presidente Daniel Noboa, ubicada en la provincia costera de Santa Elena.

Noboa envió al día siguiente a esa prisión de máxima seguridad a los 300 presos «más peligrosos» del país, entre los que estaban líderes de bandas criminales y también el exvicepresidente correísta Jorge Glas, pese a que la construcción de la cárcel solo tiene un avance del 40 %.

La denominada como ‘Cárcel del Encuentro’ se alzó como respuesta a la crisis de violencia criminal que azota las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales. EFE

cbs/sbb