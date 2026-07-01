Mujer hallada desmembrada en una maleta en Bogotá murió a causa de un golpe en la cabeza

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Bogotá, 1 jul (EFE).- Natalia Villalba, quien fue encontrada dentro de una maleta la semana pasada en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, murió a causa de un golpe en la cabeza antes de ser desmembrada, informó este miércoles el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.

«Le aplicaron un golpe en la cabeza (…) cuando una persona llega en una maleta es porque generalmente es descuartizada e incorporada a la maleta por partes. Eso fue lo que sucedió con ella», aseguró el director del instituto, Ariel Cortés, en declaraciones a medios.

De acuerdo con la investigación, el ciudadano británico Foster Martinson (también referido por autoridades locales como Matthew Ashley Foster-Smith), detenido el viernes pasado en el aeropuerto internacional de Quito, supuestamente había ingresado al inmueble donde se encontraba la víctima y la habría agredido físicamente hasta causarle la muerte.

Cortés indicó que Villalba, de 36 años, fue desmembrada antes de ser introducida en la maleta, además que el acusado aparentemente utilizó agua para descomponer más rápido el cadáver.

«Cuando se usa agua es más rápida la descomposición del cuerpo, lo que hace que sea más difícil hacer la determinación de lofoscopia, que toma las huellas dactilares. Pero a través de las técnicas que tenemos logramos determinar que era Natalia Villalba», detalló Cortés.

La Fiscalía informó la semana pasada que el detenido «manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta» y realizó maniobras para ocultar lo ocurrido y alterar la escena antes de huir.

Según medios locales, el hombre fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión, luego de ser declarado responsable de acosar a una expareja, seguirla hasta un gimnasio y divulgar imágenes íntimas después de la ruptura de la relación.

Este caso se conoció el pasado 22 de junio, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la mujer dentro de una maleta en un edificio de la localidad de Chapinero, lo que generó alarma entre los residentes del sector.

Según información preliminar, la víctima, oriunda de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, se encontraba en un apartamento de uso temporal junto a un ciudadano extranjero, quien desde entonces era buscado por las autoridades.

Este crimen recordó el caso de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada en Bogotá en 2023 en circunstancias similares, por el que fue condenado el estadounidense John Poulos a 42 años de prisión.

De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el país andino registró 886 asesinatos de mujeres a manos de hombres por misoginia o machismo en 2024, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres en Colombia. EFE

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