Mujer herida por la Patrulla Fronteriza en Chicago irá al discurso de Trump en el Congreso

2 minutos

Miami (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Marimar Martínez, una maestra de Chicago y ciudadana estadounidense que recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en octubre, asistirá al discurso del estado de la Unión de Donald Trump a finales de mes, invitada por el congresista demócrata de Illinois Jesús ‘Chuy’ García.

Martínez, de origen hispano, sobrevivió a cinco disparos del agente Charles Exum, pero fue acusada de agresión, aunque los fiscales federales retiraron los cargos el 20 de noviembre. Fue absuelta de todos los cargos y está en recuperación.

Su abogado Christopher Parente anunció la invitación del congresista demócrata y dijo a medios locales que la presencia de Martínez en el Congreso será un acto de desafío contra una administración que la ha calificado de «terrorista doméstica» y que no se retracta de sus declaraciones.

El abogado pidió a la jueza federal de distrito, Georgia Alexakis, que autorice la divulgación de pruebas recogidas en su caso, como imágenes de la cámara corporal usada por el agente Exum, y mensajes de texto que escribió después del incidente.

En uno de los mensajes divulgados, Exum escribió: «Disparé 5 balas y ella tenía 7 agujeros. Anoten eso, muchachos».

El incidente ocurrió el 4 de octubre, en Chicago, cuando Martínez siguió una camioneta conducida por Exum, y en la que también viajaban otros dos agentes de la Patrulla Fronteriza. Martínez tocó la bocina, gritó «la migra» e intentó advertir a la gente sobre la presencia de los agentes.

Exum abrió fuego, según declaró, al considerar que su camioneta era embestida. Martínez fue auxiliada en un taller mecánico cercano al lugar y llevada a un hospital, donde quedó bajo custodia federal.

La maestra ha dicho que se considera la «voz» de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron a tiros a manos de agentes de inmigración en Mineápolis en enero, y de otras personas que han sufrido abusos bajo la política de deportaciones de la Administración Trump. EFE

