Mujer intentó ingresar droga en una cárcel peruana para su conviviente detenido

Este contenido fue publicado en
Lima, 4 oct (EFE).- A una mujer, de nacionalidad venezolana, se le impidió su ingreso y fue intervenida en la cárcel de Bagua Grande, en la selva norte de Perú, al intentar entregar droga durante una visita a su conviviente y recluido en ese establecimiento precisamente por tráfico ilícito de narcóticos, según informó este sábado el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Los agentes de la prisión de Bagua Grande, ubicada en la región Amazonas y limítrofe con Ecuador, frustraron el miércoles pasado el ingreso de Betzel Pérez Golindano, quien pretendía entrar droga oculta en sus partes íntimas para el interno Jhuberth Linares Quispe, indicó el INPE en un comunicado compartido en la red social X.

La nota agregó que, de inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y las autoridades comunicaron el hecho a representantes del Ministerio Público (Fiscalía) y de la Policía Nacional para realizar las acciones de ley correspondientes.

Ante los incidentes, el director de la Oficina Regional Nor Oriente San Martín, César Magno Torre, ordenó extremar las revisiones a los visitantes para detectar y prevenir el ingreso de sustancias u objetos prohibidos, con el fin de garantizar el orden y la seguridad en los recintos penales de su jurisdicción.

El INPE recordó que se encuentra vigente la ley 29867, que castiga hasta con veinte años de prisión el ingreso de objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios de Perú. EFE

