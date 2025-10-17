Mujer sufre quemaduras en el 80 % del cuerpo tras ataque incendiario en Ciudad de México

1 minuto

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- Una mujer resultó lesionada con quemaduras en el 80 % de su cuerpo, esto luego de un incendio provocado por sujetos en la alcaldía Gustavo A. Madero, norte de la Ciudad de México, informaron este jueves autoridades capitalinas.

En un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana se apuntó que agentes de la dependencia acudieron a la calle Norte 1, en la colonia (bario) Defensores de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se enteraron del incendio en un domicilio.

Las primeras versiones indicaron que los sujetos acudieron hasta el domicilio de la víctima para cometer el crimen. En los hechos la una mujer resultó lesionada con quemaduras en el 80 % de su cuerpo y fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Posteriormente, indicó la nota, una persona refirió que los probables responsables de provocar el incendio abordaron un taxi y se dirigieron a un hotel en la zona, los policías interceptaron el vehículo y realizaron una entrevista con el taxista, quien posteriormente siguió su camino.

Luego, los policías llevaron a cabo una entrevista en un hotel de la zona donde, de acuerdo con los primeros reportes, había dos personas más con quemaduras, pero estas no fueron localizadas.

El propietario del hotel fue orientado para presentar su denuncia formal, mientras que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso. EFE

jmrg/sbb