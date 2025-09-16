Mujeres, mayores y migrantes son «clave» ante escasez de mano de obra, según informe de CE

3 minutos

Bruselas, 16 sep (EFE).- Integrar mejor a colectivos infrarrepresentados en el mercado laboral, como las mujeres, las personas mayores, los migrantes y los individuos con discapacidad, es «clave» y «puede ayudar a mitigar la escasez de competencias profesionales y de mano de obra», según un informe de la Comisión Europea (CE) publicado este martes.

Bruselas indicó en un comunicado que de esa forma también se pueden compensar los cambios demográficos que «amenazan con reducir la mano de obra en hasta dieciocho millones para 2050».

El informe de 2025 de la CE sobre la evolución social y del empleo en Europa señala que un quinto de la población en edad de trabajar, alrededor de 51 millones de personas, se encuentra en la actualidad fuera del mercado laboral del club comunitario y que la «gran mayoría» son mujeres, personas con entre 55 y 64 años, migrantes e individuos con discapacidad.

«Facilitarles el acceso al mercado laboral también contribuiría a alcanzar el objetivo de la UE de una tasa de empleo del 78 % para 2030. Al mismo tiempo, mejoraría la cohesión social y apoyaría el objetivo de la UE de reducción de la pobreza para 2030», expuso el Ejecutivo comunitario.

Bruselas detalló que en 2024 la UE creó 1,8 millones de empleos más frente al año anterior, con lo que la tasa de empleo llegó al 75,8 %, mientras que la tasa de paro cayó al 5,9 %.

Sin embargo, subrayó que la participación de las mujeres en el mercado laboral en la UE sigue diez puntos porcentuales por debajo de los hombres, con 32 millones de mujeres fuera de la fuerza laboral, principalmente por responsabilidades de cuidado no remuneradas, disponibilidad limitada de cuidados infantiles y los desincentivos en los sistemas de prestaciones fiscales.

«Alrededor del 75 % de las madres con niños pequeños fuera de la fuerza laboral señalan las responsabilidades de cuidado como la principal razón, en comparación con tan solo el 13 % de los padres», apuntó la CE.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario especificó que casi veinte millones de personas entre 55 y 64 años no forman parte del mercado laboral de la UE, a menudo por las normas de jubilación, problemas de salud o flexibilidad insuficiente en el trabajo.

«El informe señala que las reformas de las pensiones, la jubilación gradual, la ampliación de los cuidados de larga duración, la formación y la orientación profesional pueden contribuir a mantener activos a más trabajadores de mayor edad», transmitió la Comisión.

También subrayó que más de siete millones de migrantes en la UE se encuentran en la actualidad fuera de la fuerza laboral «por múltiples razones, incluidas dificultades con el idioma, la falta de reconocimiento de las cualificaciones, discriminación y los obstáculos administrativos».

«Los migrantes hacen frente al mayor riesgo de pobreza de cualquier grupo demográfico de la fuerza laboral (38 %). Sin embargo, aportan competencias esenciales que pueden ayudar a abordar la escasez de mano de obra en sectores con necesidades acuciantes», comentó.

De acuerdo con el informe, los incentivos fiscales bien diseñados, junto con apoyo a la búsqueda de empleo, la formación sobre idiomas y permisos de trabajo más simples, especialmente al combinarlos, «pueden incrementar la participación de los migrantes en la fuerza laboral».

Por otra parte, el documento de Bruselas mencionó que los sistemas de cuotas, las medidas antidiscriminatorias y la inserción laboral selectiva son herramientas eficaces para la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral. EFE

jug/mb/rf