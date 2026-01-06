Mujeres chavistas reafirman en una marcha su apoyo a Delcy Rodríguez: «No está sola»

Caracas, 6 ene (EFE).- Miles de mujeres chavistas marcharon este martes en Caracas para expresar su respaldo a Delcy Rodríguez, de quien dijeron «no está sola» tras jurar como presidenta encargada de Venezuela, después de que el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en un ataque militar de EE.UU.

«Le decimos a nuestra presidenta encargada que no está sola, aquí tiene un ejército de mujeres que la va acompañar a seguir trabajando para que nuestro pueblo se sienta atendido», dijo la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, en una tarima dispuesta en la avenida Libertador, antes de comenzar el recorrido de unos tres kilómetros aproximadamente hasta una capilla en el centro de la capital venezolana.

La funcionaria, que además es la primera mujer en haber obtenido el grado de almirante, agregó que Maduro y Flores están en los corazones de los ciudadanos venezolanos.

«Los dos van a volver y aquí estará el pueblo en la calle, esperándolos, recibiéndolos con los brazos abiertos a nuestro presidente, el único presidente elegido por nuestro pueblo», apostilló.

Meléndez afirmó que los chavistas estarán siempre en la calle para exigir la libertad del mandatario y su esposa, y para seguir trabajando por la patria.

A la concentración también se sumó el ministro de Interior y Justicia y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien dijo que la llamada revolución bolivariana es sostenida principalmente por las mujeres.

«Hoy salen a las calles a decirle al mundo y a exigirle al imperialismo norteamericano que nos regrese a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que se los llevaron secuestrados», señaló el funcionario.

Cabello dijo que el imperialismo, en alusión a Estados Unidos, sabe que «ha cometido un terrible crimen, que han asesinado a civiles», aunque de momento las autoridades locales no han precisado la cifra de fallecidos.

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, que tuvo lugar 48 horas desde su captura en la capital venezolana.EFE

