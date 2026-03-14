Mujeres del mundo debaten en la ONU cómo acabar con normas y leyes discriminatorias

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Naciones Unidas, 14 mar (EFE).- La falta de recursos económicos, las leyes discriminatorias o el sesgo digital son algunas de las barreras que amplían la brecha de género.

Así se ha defendido en la 70 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas, donde se están proponiendo soluciones como el emprendimiento femenino, la inclusión financiera y el acceso a la digitalización para mejorar la situación de las mujeres.

Más de 8.000 representantes de gobiernos, organismos internacionales y de la sociedad civil se reúnen, hasta el próximo 19 de marzo, en la sede de la ONU de Nueva York para evaluar la agenda de género global, en un contexto en el que estas barreras, a menudo invisibilizadas, frenarán la igualdad económica durante 286 años, según el estudio ‘Progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de Género 2025’ (ONU Mujeres).

Según el ‘Informe sobre emprendimiento femenino GEM 2024-2025’, en España el 62 % de las mujeres que decide liderar un negocio lo hace “por necesidad”, frente al del 53 % de los hombres, mientras que en América el porcentaje de mujeres en estas circunstancias es del 86 %.

Javier Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), entidad que atiende a casi dos millones de emprendedoras de escasos recursos, ha señalado la importancia de promover programas que lleven a aumentar la capacidad adquisitiva y el conocimiento financiero de las mujeres en Latinoamérica, una región donde una de cada cuatro no cuenta con ingresos propios.

“En República Dominicana concedemos créditos a mujeres rurales sin exigir la titularidad de la tierra y en Perú contamos con créditos digitales que no requieren la firma del cónyuge”, ha señalado Flores en el acto organizado por la FMBBVA en la CSW, en relación con las propuestas para frenar las barreras discriminatorias en el hogar.

Durante el encuentro, la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora de la Oficina Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, ha manifestado que una igualdad real de género requiere “mucho más que voluntad”, y ha defendido el papel clave que desempeñan “las instituciones para transformar sesgos que restringen oportunidades”.

La emprendedora dominicana Elsa Gómez es un ejemplo de resiliencia y superación en un sector tradicionalmente masculino: desde hace diez años dirige un negocio de demolición de edificios y venta de materiales reciclados, gracias al apoyo del Banco Adopem, entidad de la Fundación.

«Lo más importante para mí como mujer es luchar cada día para avanzar. Yo soy quien llevo la contabilidad, pago a los empleados y voy a las demoliciones para coordinar al equipo”, ha explicado esta emprendedora que ha conseguido progresar con el respaldo económico y formativo en educación financiera de la FMBBVA.

El 70 % de los emprendedores de la FMBBVA que consiguen salir de una situación de vulnerabilidad son mujeres como Elsa Gómez, cuyos negocios “crecen al mismo ritmo que el de los hombres” a pesar de que pidan “menos capital” para sus negocios, ha señalado la entidad, que apoya a más de tres millones de emprendedores de escasos recursos en cinco países de América Latina. EFE

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