Mujeres denuncian acoso sexual durante exámenes de ingreso del Ejército colombiano

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Bogotá, 28 may (EFE).- Un grupo de mujeres denunció haber sufrido acoso sexual durante los exámenes médicos para ingresar al Ejército colombiano en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), mientras que la institución castrense anunció este jueves la apertura de una investigación sobre el caso.

Según la denuncia, los hechos sucedieron el pasado 14 y 15 de mayo cuando el médico que hacía las revisiones físicas presuntamente realizó toques indebidos a las mujeres que cumplían con el procedimiento para el segundo ingreso del año a la institución castrense.

Las aspirantes, que ingresaron de manera individual al consultorio, tuvieron que hacer sentadillas y flexiones de pecho, momento en el que el médico hizo toques en los senos sin explicar los motivos ni pedir consentimiento, según declaraciones de algunas afectadas recogidas por la revista Semana.

Las denunciantes explicaron que el procedimiento siguió con una revisión abdominal en la que se pidió a las mujeres bajarse la ropa interior hasta las rodillas y ponerse en posición fetal para que el doctor hiciera una inspección manual en los genitales.

Frente a estas denuncias, el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas de la Dirección de Reclutamiento del Ejército aseguró este jueves que iniciará una investigación sobre el caso.

«La Dirección de Reclutamiento tiene plena disposición con las autoridades competentes para efectuar la verificación e investigación que se adelanta, suministrando toda la información requerida para el esclarecimiento de los hechos», informó la entidad.

Según el Ejército, los exámenes médicos de ingreso que se realizan «siguen criterios técnicos y clínicos orientados a determinar las condiciones psicofísicas requeridas para la prestación del servicio militar».

Este procedimiento «se fundamenta en principios de transparencia, legalidad, respeto, trato digno y protección de los derechos humanos», por lo que la institución rechazó cualquier denuncia sobre vulneración de derechos.

«El Ejército Nacional rechaza categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación», expuso en el comunicado. EFE

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