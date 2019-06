Anny Meisser Vonzun, Ebbe (Bretaña),1975, pintura en acrílico. (Stiftung Leonard Meisser und Anny Vonzun, Bündner Kunstmuseum Chur)

Este año numerosas exposiciones de arte están dedicadas a artistas femeninas. La razón: reconocer el trabajo ignorado de artistas del siglo XIX y XX. Hoy recordamos en esta serie a Anny Meisser Vonzun (1910 – 1990).

La pintora y dibujante Anny Meisser Vonzun pasó la mayor parte de su vida a la sombra de su marido. Vonzun era la esposa del pintor Leonhard Meissner. Creció en St. Moritz, Suiza, y pudo exponer por primera vez en Coira, capital del cantón de los Grisones, en 1937 después de su formación en las Escuelas de Artes y Oficios de Basilea y Zúrich. A menudo se concentró en bodegones y retratos de niños, así como en interiores y paisajes.

Anny Vonzun undy Leonhard Meisser en Coira.

(zvg)

Toda su vida permaneció con la pintura figurativa. Los populares paisajes de la Alta Engadina, una de las partes montañosas del cantón grisón, no las tocó en su obra, no porque no pudiera ser capaz, artísticamente hablando, de hacerlo, sino porque en esa época no se esperaban tales imágenes de una mujer en ese momento. Ella dejó este campo a su marido.

En la segunda mitad del siglo XX, la pintura figurativa fue devaluada y sustituida por nuevos estilos, lo que también significó que Anny Meisser VonzunEnlace externo cayera en el olvido. En su centenario, en 2010, se publicó un libro sobre su legado.





