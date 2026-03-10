Mujeres estamos «abriendo brecha» en la judicatura, dice magistrada de Supremo mexicano

Diego Estrada Suárez

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- El hecho de que por primera vez en su historia la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México esté conformada por más mujeres que hombres es producto de que las juzgadoras hayan «abierto brecha» para lograr un «avance fundamental» que no se había dado en 200 años, aseguró este martes a EFE Yasmín Esquivel, magistrada del máximo tribunal mexicano.

Desde su despacho en Ciudad de México, Esquivel subrayó que es «tiempo de mujeres», parafraseando a la presidenta, Claudia Sheinbaum, por lo que defendió que la mayoría femenina en el Supremo (de cinco frente a cuatro hombres) es un «reconocimiento a nuestra función» y, a su juicio, la «ruta correcta hacia la impartición de justicia de una manera equitativa».

«Si numéricamente las mujeres somos el 50% de la población, en esa proporción queremos estar, pero en los cargos de decisión en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial», destacó en una entrevista con EFE la magistrada de la primera SCJN que es elegida por votación popular, tras la inédita reforma aprobada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Cercana al oficialismo, Esquivel, de 62 años, señaló que la «transformación» que vive México se materializa en que el país tenga con Sheinbaum a su primera presidenta, así como una legislatura «paritaria» y un mayor avance en el acceso a las mujeres a la justicia.

En el marco del Día Internacional de las Juezas, apuntó que la reforma judicial es «fundamental» en materia de igualdad sustantiva, al establecer que la mitad de los cargos electos debían estar ocupados por mujeres, cuando antes representaban alrededor del 25% de la carrera judicial.

«Una de las grandes ventajas que tiene la reforma judicial es que nos ha ayudado para que más mujeres lleguen a estos cargos de decisión de juezas y magistradas (…) Eso va disminuyendo esa brecha y ese porcentaje que había entre hombres y mujeres», agregó.

Un mensaje optimista de «sí se puede»

Para la magistrada, la composición actual de la Suprema Corte es un mensaje para las «niñas y adolescentes que vienen detrás» de que, a pesar de las adversidades, «sí se puede» lograr avances.

«Tenemos una mujer presidenta. Tenemos mujeres ministras, diputadas, senadoras, y gobernadoras en México. Tenemos mujeres que están caminando fuerte y con paso firme. Las jóvenes se tienen que dar cuenta que sí se puede llegar a base de esfuerzo, trabajo, estudio y dedicación», aseveró.

Aún así, advirtió de que aún persisten barreras porque «seguimos teniendo el rol de cuidadoras», lo que hace que las mujeres tengan «mayor carga dentro de la sociedad» a pesar de que la posición que tienen es «completamente distinta» que hace décadas.

En su caso, aseguró haber sufrido «discriminación» como juzgadora frente a otros compañeros, que «aparentaban tener una posición de dominio y relevancia» en comparación con las mujeres.

«Tenemos inteligencia emocional y dedicación para venir a dar un debate de altura con los compañeros, para que se nos respete como iguales que somos», sentenció.

Dentro de las tareas pendientes, la ministra de la SCJN insistió en la necesidad de juzgar con perspectiva de género y en «alzar la voz» ante la violencia que sufren las mujeres, dado que al menos diez son asesinadas al día en México por razones de género. EFE

