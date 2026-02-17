Mujeres familiares de presos políticos cumplen 72 horas en huelga de hambre en Caracas

2 minutos

Caracas, 17 feb (EFE).- Un grupo de mujeres familiares de presos políticos en Venezuela cumplieron este martes 72 horas en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes.

Quedan nueve de las diez mujeres que comenzaron la huelga a las 06:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, ya que una se descompensó el lunes y fue trasladada a un hospital en un taxi debido a que no había ambulancias disponibles, dijo a EFE el activista Diego Casanova, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

La ONG advirtió en X que «la indiferencia y la falta de respuestas del Estado continúan poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de estos familiares y de los presos políticos que también se mantienen en huelga de hambre» dentro de este comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7.

Este grupo de detenidos comenzó su huelga el viernes, por lo que ya llevan «más de 90 horas en esta medida extrema de protesta», señaló el Clipp, que el lunes denunció que policías impidieron el ingreso de sueros hidratantes para estos presos «sin ofrecer explicación alguna».

En el lugar hay una pequeña pizarra con datos de la huelga de las mujeres, como el tiempo transcurrido, y una gran pancarta que dice «Libertad para todos».

Las manifestantes, con edades de 23 a 46 años, permanecen sobre colchonetas.

El Clipp insiste en que la huelga se lleva a cabo «ante el incumplimiento» del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien el 6 de febrero prometió la liberación de «todos» en cuanto se aprobara la ley de amnistía, algo que estimó que ocurriría «a más tardar» el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para esta semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo.

En Zona 7 hubo 17 excarcelaciones el sábado, según el titular del Parlamento.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un «nuevo momento político» anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero. EFE

