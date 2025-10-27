Mujeres húngaras trabajan «gratis» a partir de hoy debido a brecha salarial del 17,8 %

1 minuto

Budapest, 27 oct (EFE).- En Hungría la brecha salarial entre varones y mujeres es del 17,8 % por lo que este lunes este país vive el «Día de Igualdad Salarial», la fecha a partir de la cual ellas «trabajan gratis», informó Amnistía Internacional de Hungría (AI) en un comunicado.

«En Hungría, ser mujer sigue siendo una desventaja estructural», señaló la organización de derechos humanos en la nota.

Según AI, las mujeres húngaras ganan unos 130.000 forintos brutos menos al mes que los varones, lo que equivale a 333 euros mensuales, o sea 3.800 euros anuales.

El sueldo bruto mensual medio en Hungría es de 1.780 euros.

La experta de AI subrayó que el Gobierno, liderado por el ultranacionalista Viktor Orbán, debería cumplir «lo antes posible» las normas comunitarias e introducir medidas para hacer transparente el asunto de la «enorme» brecha salarial.

Según datos de la Oficina de Estadística de la UE (Eurostat), las mujeres ganan en la unión un 12 % menos que los varones.

En España en 2023 este dato fue del 15,7 %, según indican los últimos datos publicados en mayo de este año. EFE

