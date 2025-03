Mujeres indígenas exigen mayor participación para mitigar el cambio climático

Con experiencias y conocimientos ancestrales para la preservación del medioambiente, las mujeres indígenas piden reconocimiento y formar parte de la gestión de fondos internacionales destinados a mitigar el impacto del cambio climático.

«Existimos», dice la lideresa maya guatemalteca Teresa Zapeta, que se lamenta de la «invisibilización» del liderazgo de las mujeres indígenas treinta años después de la Declaración de Beijing que llevó a la creación del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).

Mujeres indígenas de todo el planeta acaban de reunirse en Nueva York en el marco de dicho foro para tratar de «hacer visibles nuestros planteamientos, nuestras realidades, nuestras situaciones como mujeres indígenas en el marco de esta agenda global», dice Zapeta a la AFP.

Dicho foro, que articula organizaciones de mujeres indígenas y activistas de todo el mundo, ha financiado más de 610 proyectos a través de 420 organizaciones que han beneficiado a casi tres millones de personas.

Independientemente de la parte del mundo donde vivan, las «situaciones para las mujeres indígenas todavía son muy adversas», pese a que «tenemos experiencias, conocimientos que aportar», lamenta esta comunicadora social de 55 años con una maestría en administración pública, hija de una madre analfabeta.

Por eso, exigen «empoderamiento económico y participación en los cuidados de los recursos, el medioambiente y los territorios», y que otros problemas de los que son directamente víctimas como «la violencia intrafamiliar y el racismo» formen parte también de la agenda global.

– «En la primera línea» –

«Las mujeres indígenas necesitamos tener propia voz» y que «no solo se nos use como protectores del medioambiente, sino que tengamos (poder) de decisión sobre los territorios y sus recursos», dice.

Asimismo, pide que las mujeres indígenas puedan acceder al «financiamiento que se está movilizando a nivel mundial para hacerle frente al cambio climático porque son quienes están en la primera línea de la situación en las comunidades», una demanda que esperan propulsar en la COP30 que tendrá lugar en noviembre en Brasil.

«Nosotras vamos a hablar, por ejemplo, de la problemática del acceso al agua al agua limpia» a menudo contaminada por los químicos de la industria extractora y los pesticidas en grandes plantaciones y de la «seguridad y la soberanía alimentaria».

Espera que los territorios donde viven los pueblos indígenas «sean realmente administrados por las comunidades, pero con la participación de las mujeres y que no solo se nos use como protectores del medioambiente pero no tenemos decisión sobre los territorios y recursos», lamenta.

Aunque reconoce que se han producido avances desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Pekín, «todavía la brecha es la toma de decisiones».

En la última reunión del foro en Nueva York, las lideresas y activistas indígenas de todo el mundo exigieron acceso a la justicia, para poner fin a la impunidad en casos de violencia de género y discriminación, respeto por sus conocimientos ancestrales así como la inclusión de las indígenas en la formulación de políticas climáticas y biodiversidad y reconocimiento de su rol clave en la protección del medioambiente.

