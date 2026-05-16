Mujeres venezolanas piden rescatar «el valor de la vida» tras muerte de preso político

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Caracas, 16 may (EFE).- Un grupo de mujeres venezolanas se reunió este sábado en una céntrica plaza de Caracas para exigir al Estado que se rescate «el valor de la vida» en el país suramericano, tras conocerse la semana pasada la muerte del preso político Víctor Quero Navas, ocurrida hace 10 meses y ocultada durante ese tiempo por el Gobierno pese a los meses de búsqueda de su madre.

«Vamos a elevar nuestras voces por la vida, porque la vida tiene valor, la vida de cualquier ser humano tiene valor», señaló a EFE la directora de la ONG Rediálogo, Alba Purroy, junto al grupo de mujeres que sostenían un cartel con la palabra «vida».

El objetivo, prosiguió, es poder seguir sumando más mujeres a este clamor en distintos espacios porque, sostuvo, hay muchas familias «viviendo dolores profundos».

Por su parte, María Fernanda Montero, violinista y profesora de música, señaló a EFE que detrás de cada una de las mujeres presentes hay una «infinidad» de historias importantes que hay que reconocer, acompañar y valorar.

«La idea es que como madres, hijas, esposas, amigas, abuelas, estemos unidas acompañándonos en el clamor por la verdad, por la justicia y por el respeto a cada una de las vidas de venezolanos y venezolanas sin distingo de raza, de afiliación política, de profesión», añadió.

La violinista sostuvo que actualmente no hay valor en la vida sin instituciones «justas que le den el reconocimiento a los debidos procesos y el acompañamiento justo a madres que al día de hoy no saben dónde están sus familiares, en qué lugar están recluidos, en qué condiciones están».

«Aunque algunas de nosotras todavía le damos gracias a Dios que no hemos sufrido algunas de estas desgracias, ninguna de estas historias no es indiferente», apostilló.

La semana pasada, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero, luego de 16 meses de denuncias de la madre del detenido, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.

La cartera de Estado informó que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, encabezada por el abogado vinculado al chavismo Larry Devoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, ONG han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional. EFE

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